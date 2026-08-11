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12 agosto 2026 alle 00:42

Oggi l’eclissi di Sole, regina degli streaming da YouTube a Netflix 

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Con decine di dirette previste su YouTube, X, Facebook, Netflix, Twitch e Amazon Prime, l’eclissi di Sole di oggi (dalle 19.35) si preannuncia come la “regina” degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell’anno, che per quanto breve (durerà all’incirca due minuti) sarà comunque un’occasione preziosa per astrofisici e appassionati. Chi non avrà occhialini speciali e telescopi a portata di mano potrà contare sulle tante dirette istituzionali come quelle dell’Agenzia Spaziale Europea su YouTube e Esa Web Tv, o della Nasa, che invece mostrerà l’eclissi attraverso Netflix, X, Amazon Prime, YouTube e il proprio servizio Nasa+. L’Osservatorio di Greenwich trasmetterà la diretta dell’eclissi da uno dei suoi telescopi a Londra con il commento di un astronomo su YouTube e Facebook. Dall’Italia l’astrofisico Gianluca Masi condividerà in tempo reale le immagini della torre panoramica del Cassero di Manciano. L’Istituto Nazionale di Astrofisica invece, organizza una diretta con l’Unione astrofili italiani e l’Associazione dei planetari italiani (in diretta sul canale Youtube di EduInaf e sui canali Facebook dell’Inaf e della Uai).

E mentre milioni di persone saranno davanti agli schermi, molti astrofisici e ricercatori saranno invece all’opera per raccogliere quante più informazioni possibili dall’eclissi. Dagli aerei in alta quota, ai palloni aerostatici; dalle sonde spaziali alle spedizioni scientifiche, per studiare questo straordinario evento.

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