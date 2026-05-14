Obbligo di targa per i monopattini, rilasciati 50mila contrassegni 

In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di circolazione con contrassegno per i monopattini, il 17 maggio prossimo, il ministero delle Infrastrutture ha comunicato in una nota che «sono state presentate oltre 40mila richieste, di cui quasi il 60% negli ultimi 10 giorni, e risultano già emessi circa 50mila contrassegni».

La nota del ministero ricorda che la richiesta del contrassegno avviene esclusivamente online. Successivamente, i richiedenti ricevono una comunicazione via e-mail e possono prenotare il ritiro del contrassegno presso l’Ufficio Motorizzazione Civile selezionato.

«Per far fronte all’elevato numero di richieste registrate nelle ultime settimane - ha sottolineato inoltre il ministero - le Motorizzazioni civili hanno attivato un monitoraggio costante delle disponibilità e disposto un significativo incremento degli slot di prenotazione, con particolare attenzione alle sedi interessate dai maggiori volumi di domanda».

Le strutture territoriali stanno operando con il «massimo impegno organizzativo» per garantire il più ampio livello possibile di evasione delle richieste nei tempi previsti, anche attraverso l'ampliamento delle disponibilità giornaliere, la rimodulazione degli appuntamenti e aperture straordinarie degli sportelli. Tra le sedi che saranno «aperte straordinariamente anche sabato 16 maggio figurano quelle di Roma, Milano e Torino».

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