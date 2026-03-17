«Nuovo processo per Corona, ha diffamato Lorenzo Pellegrini»  

Accuse calunniose al calciatore Lorenzo Pellegrini che vennero amplificate in una intervista. Per questo il gup di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona per il reato di diffamazione aggravata. Una vicenda che risale al 2023 e che ha come altra protagonista una cittadina romena di 27 anni che accusò, sapendolo innocente, il centrocampista della Roma di stalking ai suoi danni. Anche per lei, a cui vengono contestate anche calunnia e minacce, il giudice ha disposto il giudizio fissando la prima udienza al prossimo primo dicembre davanti al giudice del monocratico. Secondo l'impianto accusatorio Corona intervistò la donna per poi pubblicare il colloquio sul suo sito dillingernews.it. La ragazza raccontava la sua storia, della querela presentata l'8 agosto del 2023 a piazzale Clodio in cui «accusava falsamente Pellegrini del reato di atti persecutori nei suoi confronti, indicando in particolare di avere avuto una relazione con il calciatore - è detto nel capo di imputazione - dal gennaio al luglio» di tre anni fa. La ragazza non si limitò solo a denunciare il falso ma utilizzando il suo profilo Instagram inviò messaggi dal tono minaccioso alla moglie di Pellegrini e al cugino dell’ex capitano giallorosso. «Potresti dire a quell’ossessionato di tuo marito di lasciarmi in pace? Digli di smettere con quelli da cui mi fa seguire»,. Dal canto suo Corona cominciò a occuparsi di questa storia di bugie il 30 ottobre del 2023 con un video pubblicato sul suo profilo dillingernews dal titolo “Breaking News, cinque denunce per stalking. I guai con le escort di Lorenzo Pellegrini” e in cui intervistava la donna. Da qui è partita una campagna con almeno altre tre iniziative online. Per la Procura - che contesta a Corona anche la recidiva - si tratta di materiale che «offende la reputazione» del calciatore indicando «falsamente che aveva avuto una relazione sessuale con la donna e poi l’aveva derubata del denaro pagato per le sue prestazioni sessuali e perseguitata».

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