Nuovo mercato, i tempi si allungano 

Nel Dup, Documento unico di programmazione, approdato in Consiglio comunale le date per la realizzazione e inaugurazione del nuovo mercato di San Benedetto, sono evidenziate in modo inequivocabile: entro il 2026 l’esecuzione dell’80 per cento dei lavori di riqualificazione della struttura, entro il 2027 la chiusura dell’intervento e il collaudo del nuovo edificio e nel 2028 il riavvio del mercato completamente rifatto con il bando e le concessioni agli operatori. Tempi, è il dubbio del consigliere comunale Giuseppe Farris, che difficilmente verranno rispettati: «È sufficiente passare di fronte al cantiere per capire che entro dicembre non verrà mai realizzato l’80% dei lavori. Dunque l’apertura rischia di slittare di un anno». E lo stesso sindaco, in Aula, ha evidenziato: «Ero contrario al progetto di demolizione. Pensavo si potesse fare una ristrutturazione o un intervento meno impattatane», ha detto in Consiglio. «Ma dopo aver visto le disastrose condizioni delle struttura, ho cambiato opinione: era indispensabile buttarlo giù. Non si poteva far diversamente. E i rallentamenti nella realizzazione del nuovo progetto sono dovuti certamente a questo».

Le reazioni

Insomma che il futuro mercato di San Benedetto non apra l’anno prossimo non solo è certo ma viene certificato dal Dup: tra conclusione lavori, collaudo, bando e concessioni si arriverà al 2028. Il traguardo rispetto alle ottimistiche previsioni del Comune e dello stesso sindaco Massimo Zedda («Obiettivo, concludere i lavori tra aprile e giugno 2027») si è spostato. Ora, come da Documento unico di programmazione, si è alla fine del 2027 con l’apertura fissata per il 2028. Ma la denuncia di Farris in Consiglio comunale non fa dormire sonni tranquilli agli operatori che lavorano nella struttura provvisori di piazza Nazzari. «Non sappiamo niente e non ci dicono niente», sono le frasi più ricorrenti. E Massimo Ruggiu, presidente del comitato mercato di San Benedetto, ammette: «Pensavamo che la fine dei lavori avvenisse entro il 2027. È stata fissata una riunione per il 22 ottobre: credo si parlerà di tempi e scadenze».

I timori

Grande attenzione dunque attorno all’area dove sorgerà il nuovo mercato San Benedetto, oramai raso al suolo. «Ho visto le condizione dei pilatri e dei solai», ha sottolineato il sindaco in Aula. «Se ci fosse stata una ristrutturazione parziale penso che ora saremmo davanti a uno spreco di risorse o peggio a una tragedia. Dunque ben venga le demolizione del mercato».

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