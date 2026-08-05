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Lanusei.
06 agosto 2026 alle 00:22

Nuovo asfalto in viale Italia: caos al bivio per l’ospedale 

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È una delle strade più trafficate di Lanusei e da lunedì è interessata dai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. In viale Italia sono in corso le ultime operazioni da parte di Anas per completare la riqualificazione di uno dei principali accessi alla cittadina. Due le squadre impegnate sul posto, con l’obiettivo di concludere l’intervento entro oggi, salvo imprevisti tecnici.

Anche ieri non sono mancati i disagi alla viabilità, con rallentamenti e code che hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti.

L’opera, avviata lo scorso anno e rimasta incompiuta, è però arrivata alla fase conclusiva anche grazie alla collaborazione con il Comune di Lanusei. L’amministrazione comunale aveva avvertito che, durante l’esecuzione dei lavori, avrebbero potuto verificarsi temporanei rallentamenti della circolazione e limitazioni al traffico, invitando automobilisti e utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica.

Per gli automobilisti, però, non è ancora finita. Resta da completare via Repubblica, altro snodo cittadino ad alta intensità di traffico. Per questo intervento bisognerà ancora attendere e, al momento, non è stata indicata una data certa per l'inizio dei lavori. Sarà dunque ancora slalom tra le buche.

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