VaiOnline
Sini.
02 marzo 2026 alle 00:33

Nuovi segni del Cammino di Bonaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sini è un luogo speciale per il Cammino di Bonaria che nel suo percorso di circa 350 chilometri, da Nord a Sud della Sardegna, nel piccolo centro della Marmilla ha messo solide radici. Ieri, l’Associazione Cammino di Bonaria è stata accolta dal sindaco Andrea Carracoi, dall’assessore Ottavio Serra e dal parroco padre Cletus Obijialku. A quest’ultimo è toccato il compito di benedire la nuova pietra “Siste Viator”, dedicata ai pellegrini e sistemata all’ingresso del paese, vicino al cartello che dà il benvenuto a chi arriverà nel centro abitato di Sini, diretto verso la basilica di Bonaria a Cagliari, dopo essere partito da San Simplicio a Olbia. E dopo i saluti del presidente dell’Associazione, Antonello Menne, della componente del direttivo Ada Masili e del responsabile della Pro Loco, Alessandro Serra, è stata scoperta anche una targa all’uscita del paese che richiama i valori del Cammino di Bonaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 