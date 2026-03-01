Nuovi segni del Cammino di Bonaria 

Sini è un luogo speciale per il Cammino di Bonaria che nel suo percorso di circa 350 chilometri, da Nord a Sud della Sardegna, nel piccolo centro della Marmilla ha messo solide radici. Ieri, l’Associazione Cammino di Bonaria è stata accolta dal sindaco Andrea Carracoi, dall’assessore Ottavio Serra e dal parroco padre Cletus Obijialku. A quest’ultimo è toccato il compito di benedire la nuova pietra “Siste Viator”, dedicata ai pellegrini e sistemata all’ingresso del paese, vicino al cartello che dà il benvenuto a chi arriverà nel centro abitato di Sini, diretto verso la basilica di Bonaria a Cagliari, dopo essere partito da San Simplicio a Olbia. E dopo i saluti del presidente dell’Associazione, Antonello Menne, della componente del direttivo Ada Masili e del responsabile della Pro Loco, Alessandro Serra, è stata scoperta anche una targa all’uscita del paese che richiama i valori del Cammino di Bonaria.

