Nuovi loculi, cantiere  in cimitero 

La rete arancione annuncia l’apertura del nuovo cantiere per l’ampliamento del cimitero di viale Santa Chiara. Due lotti prevedono la realizzazione delle mura di cinta e parte delle opere per la posa di nuovi loculi: 90 ad apertura frontale, 51 nel nuovo ampliamento ovest, 23 tombe doppie a terra prefabbricate, per un totale di 46 loculi a terra. Il complesso cimiteriale insiste su un’area di 10.250 metri quadri e ha subito tre interventi di ampliamento negli ultimi cinquant’anni. «Gli interventi - spiega Vincenzo Nieddu, assessore comunale ai Lavori pubblici - rientrano nelle linee programmatiche della nostra amministrazione che sono inserite all’interno del programma triennale delle opere pubbliche». Il piano economico dell’intervento in camposanto presenta una spesa di 200mila euro. Il lavoro è stato aggiudicato all’impresa Ledda costruzioni di Sassari che, in subappalto, ha affidato il cantiere alla Pro di Urzulei. (ro. se.)

