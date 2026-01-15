VaiOnline
Volontariato.
16 gennaio 2026 alle 00:38

Nuovi clown dottori per la cultura del sorriso 

Si svolgeranno a febbraio le selezioni per la formazione di nuovi clown dottori, promosse dall’associazione cagliaritana Maramao Odv, organizzazione di volontariato impegnata da oltre vent’anni nella diffusione della cultura del sorriso e nella promozione della comicoterapia come strumento essenziale di cura e umanizzazione dei contesti sanitari.

Le selezioni sono aperte a tutti i maggiorenni con spiccate sensibilità, capacità di ascolto e disponibilità alla relazione. Non richieste precedenti esperienze nel settore: il percorso formativo è strutturato per accompagnare i partecipanti passo dopo passo, fornendo strumenti espressivi, relazionali e teatrali adeguati all’attività di clown dottore in ambito ospedaliero.

Dal 2005, i clown di Maramao operano stabilmente nelle corsie della pediatria dell’ospedale Brotzu, affiancando il personale sanitario con interventi mirati e rispettosi dei contesti di cura, estendendo nel tempo le proprie attività anche in tutta l’Isola.

«In questi anni abbiamo attraversato cambiamenti profondi nel mondo del volontariato», spiega Rita Leone, presidente di Maramao. «La pandemia ha segnato uno spartiacque e, ancora oggi, viviamo una fase di ricostruzione e rinnovamento. Per questo sentiamo forte il bisogno di nuove figure, da accompagnare in un percorso non solo formativo ma anche umano».

