Nuove piste ciclabili, presto il via ai lavori 

Un nuovo percorso per le biciclette in via Beethoven, in continuità con via S’Arrulloni e via Salieri, nuovi tratti ciclabili di collegamento nelle piste già esistenti e parcheggi per le due ruote in punti strategici della città. Dopo il via libera al progetto esecutivo per completare gli itinerari ciclabili urbani, con 130mila euro a disposizione, il Comune ha nominato il nuovo responsabile del procedimento e il gruppo di lavoro a supporto in vista dei cantieri che partiranno a breve.

«L’obiettivo principale dell’intervento», veniva spiegato nella relazione allegata alla delibera approvata durante la scorsa consiliatura, «è realizzare la continuità delle piste ciclabili esistenti con l’esecuzione di porzioni di piste ciclabili che siano di collegamento con quelle già presenti nel territorio». In progetto ci sono anche i cordoli per delimitare il percorso di via S’Arrulloni dalle corsie dedicate al traffico veicolare, da realizzare per rendere la strada più sicura per ciclisti e automobilisti. Il progetto, viene ribadito dal settore alla Mobilità del Comune, «si inserisce all’interno di un’idea progettuale più ampia che prevede la realizzazione di un’intera rete ciclabile con percorso continuo, che non solo unisca le piste ciclabili esistenti ma che colleghi il centro diffuso del comune».

La priorità del Comune «è promuovere la mobilità sostenibile e incoraggiare gli spostamenti in bicicletta, cercando di ridurre il più possibile il congestionamento del traffico con la riduzione dell’inquinamento». Oltre ai nuovi tratti per le due ruote saranno installati anche ulteriori cicloposteggi.

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