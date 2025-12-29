Nuove fermate dei bus Arst per i pendolari  

Buone notizie per chi a Ballao viaggia spesso sull’autobus. Nella giornata di ieri è arrivata al Comune una comunicazione ufficiale dell’Arst, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico regionale, che conferma l’istituzione di nuove fermate in paese. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra il Comune, la Motorizzazione civile e gli uffici tecnici, che ha permesso di mettere “a norma” alcuni punti di fermata all’interno del centro abitato. Un passaggio necessario per garantire sicurezza e chiarezza sia per i passeggeri che per gli autisti. Le fermate ufficialmente previste saranno quelle di via Flumendosa (fronte Tamoil), via Flumendosa (fronte civico 27), via Cagliari ai civici 42 e 43; via Sulis 74 e fronte 70. Punti ben noti ai cittadini, che da ora in poi vengono riconosciuti in modo formale come fermate regolari del servizio Arst. L’azienda provvederà all’aggiornamento dei quadri orari, che saranno consultabili nel sito, così da allineare definitivamente fermate e orari delle corse.

