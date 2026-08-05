Nuove apparecchiature per far decollare le case di comunità 

La dirigenza della Asl Sulcis Iglesiente ha deciso di effettuare una serie di sopralluoghi nelle varie strutture aziendali, che si terranno oggi e domani, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori Pnrr il completamento degli allestimenti e degli arredi e l'arrivo delle apparecchiature tecnologiche destinate al telemonitoraggio a domicilio dei pazienti.

Si tratta, in pratica, di un nuovo passo finalizzato a rendere funzionali le Case di comunità per la presa in carico dei pazienti fragili: in questo modo si possono evitare i ricoveri impropri e i pazienti possono essere gestiti con l’utilizzo di strumenti altamente tecnologici. Nell’ambito di questo percorso si prevede di fornire a domicilio una serie di dispositivi che verranno consegnati ai primi 100 pazienti a partire da settembre con l’obiettivo di raggiungere circa 400 persone entro fine anno. In questo modo sarà possibile monitorare a distanza alcuni parametri clinici fondamentali e i dati saranno messi a disposizione dei professionisti per seguire l'evoluzione delle condizioni dei pazienti e attivare, se necessario, interventi tempestivi. Infine, in autunno, si terranno di comunicazione sull'importanza della vaccinazione accompagnate a delle giornate di vaccinazione open day.

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