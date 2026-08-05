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Carbonia-Iglesias.
06 agosto 2026 alle 00:23

Nuove apparecchiature per far decollare le case di comunità 

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La dirigenza della Asl Sulcis Iglesiente ha deciso di effettuare una serie di sopralluoghi nelle varie strutture aziendali, che si terranno oggi e domani, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori Pnrr il completamento degli allestimenti e degli arredi e l'arrivo delle apparecchiature tecnologiche destinate al telemonitoraggio a domicilio dei pazienti.
Si tratta, in pratica, di un nuovo passo finalizzato a rendere funzionali le Case di comunità per la presa in carico dei pazienti fragili: in questo modo si possono evitare i ricoveri impropri e i pazienti possono essere gestiti con l’utilizzo di strumenti altamente tecnologici. Nell’ambito di questo percorso si prevede di fornire a domicilio una serie di dispositivi che verranno consegnati ai primi 100 pazienti a partire da settembre con l’obiettivo di raggiungere circa 400 persone entro fine anno. In questo modo sarà possibile monitorare a distanza alcuni parametri clinici fondamentali e i dati saranno messi a disposizione dei professionisti per seguire l'evoluzione delle condizioni dei pazienti e attivare, se necessario, interventi tempestivi. Infine, in autunno, si terranno di comunicazione sull'importanza della vaccinazione accompagnate a delle giornate di vaccinazione open day.

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