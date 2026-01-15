VaiOnline
Villasalto.
16 gennaio 2026 alle 00:36

Nuova condotta idrica per l’irrigazione  

Un passo concreto contro la siccità che da anni mette in difficoltà il territorio di Villasalto. Il Comune ha concluso positivamente la conferenza di servizi e dato il via libera alla realizzazione di una nuova condotta idrica destinata a garantire acqua al settore agro-zootecnico.

L’intervento, finanziato dalla Regione per l’emergenza siccità, prevede la captazione dell’acqua dalla località Sa Tuppa (ex galleria mineraria), dalla sorgente Zipuledda e dalla fonte Su Cracconi, per un investimento complessivo di oltre 350mila euro.

Il sindaco Leonardo Usai sottolinea l'importanza dell'opera: «Siamo davanti a una situazione che non è più emergenziale solo sulla carta, ma reale. Gli allevatori e le aziende stanno pagando un prezzo altissimo alla mancanza d’acqua, non potevamo permetterci ulteriori ritardi».

Il progetto nasce dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale per la siccità negli anni 2023 e 2024, poi prorogato anche per il 2025. Villasalto ha ottenuto 336mila euro dalla Regione, al quale il Comune ha deciso di aggiungere un cofinanziamento proprio per coprire le spese tecniche necessarie all’avvio immediato dei lavori. (s. m.)

