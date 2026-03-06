VaiOnline
Tortolì.
07 marzo 2026 alle 00:24

Nuoro-Lanusei, Pusole (Anas): «Progetto pronto, risorse certe» 

Il responsabile territoriale di Anas, Mauro Pusole ha esposto gli interventi programmati nella zona, con riferimenti mirati al completamento dell’Orientale, nel tratto di Quirra, e alla statale 389. E sulla Lanusei-Nuoro è intervenuto anche il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, uno degli undici ospiti al convegno “Infrastrutture e viabilità”, organizzato dalla Cisl Ogliastra, che ieri mattina ha fatto il pienone al cinema Garibaldi di Tortolì.

«Per il completamento della strada statale Nuoro – Lanusei», ha garantito Pusole, «sono certi tanto il progetto quanto le risorse finanziarie».

Ai saluti iniziali del segretario territoriale del sindacato, Michele Muggianu, sono seguiti gli interventi di Mauro Coni, docente alla facoltà di Ingegneria e architettura dell’Università di Cagliari, Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd, Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori pubblici, Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della IX Commissione trasporti della Camera, Pierluigi Ledda, segretario generale della Cisl Sardegna, Pierpaolo Milia, presidente di Confindustria Sardegna centrale, e Andrea Cuccello, segretario confederale nazionale Cisl. Alessio Seoni, invece, ha illustrato i piani d’investimento che la Provincia dell’Ogliastra, di cui è presidente, ha elaborato per potenziare la viabilità del territorio.

