Nuoro e Cagliari ricordano Fiorenzo Serra e Gianni Olla 

Critico e storico del cinema, Gianni Olla ha ricostruito nel volume “Fiorenzo Serra, regista” l’opera di un autore di fondamentale importanza per la storia della Sardegna, oltre che per il cinema italiano della seconda metà del Novecento. Un volume riedito da Squilibri e curato da Antonello Zanda e Sergio Naitza che ora lo propongono alla curiosità dei lettori in un ciclo di incontri. Vediamo i pirimi due appuntamenti.

Il primo incontro, promosso d’intesa con l’Istituto superiore etnografico regionale, si terrà a Nuoro, martedì prossimo, 20 gennaio, alle ore 17.30, all’Auditorium Lilliu del Museo del Costume (via Mereu 56) con interventi di Stefano Lavra (presidente dell’Isre) e Paolo Piquereddu e la proiezione di due film di Serra, “San Francesco di Lula” del 1976, prodotto dallo stesso Isre, e “La novena”, del 1969, realizzato con la consulenza scientifica di Clara Gallini.

Il secondo incontro, promosso d’intesa con la Fondazione di Sardegna, è a Cagliari, mercoledì 21 gennaio, alle 17.30, alla Sala Fondazione di Sardegna (via Salvatore da Horta 2), con interventi di Ilaria Portas, assessora regionale alla Cultura, Paolo Serra, direttore regionale Società Umanitaria, Antioco Floris, professore dell’Università di Cagliari, Dante Olianas, dell’Associazione Iscandula. All’incontro seguirà la proiezione del filmato Ricordo di Gianni Olla e Fiorenzo Serra. A entrambi gli incontri prenderanno parte i curatori del volume. Regista, documentarista e antropologo dell’immagine, Serra ha raccontato la Sardegna con uno sguardo insieme poetico e realista. Tutti i suoi lavori, nei quali rivivono aspetti fondamentali della cultura sarda, dal costume alla festa, dal lavoro all’ambiente, costituiscono un patrimonio filmico che, per volontà degli eredi, è ora conservato alla Cineteca Sarda di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA