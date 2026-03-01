VaiOnline
Al Frogheri.
02 marzo 2026 alle 00:31

Nuorese, la corsa continua 

Supera il Villasimius ma la vetta della classifica resta a due punti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuorese 2

Villasimius 1

Nuorese (4-3-3) : Mascia, Catte, Puddu, Carraro, Dessolis, Tanda (36’ st Caddeo), Aru, Cadau, Caggiu, Cocco, Manca (40’ st Falchi). In panchina Ruggiu, Demurtas, Filia, Floris, Todde, Pilu. Allenatore Bonomi.

Villasimius (4-3-3) : Forzati; Mancusi, Muzzo (39’ st Golavatic), Garau (39’ st Kamara), Saba (8’ st Zedda), Scioni, Cannas (8’ st Ikugar), Beugre, Marras (8’ st Mastropietro), Loi, Graziano. In panchina Gonzalez, Kiwobo, Cruz. Allenatore Pinna.

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : pt 30’ Puddu; st 17’ Zedda, 27’ Manca

Note : espulsi Pinna (allenatore) e Partis (dirigente); ammonito Dessolis.

Nuoro. La Nuorese batte il Villasimius tra le mura amiche e continua la rincorsa all’Ossese prima in classifica. Pericolo al 5’ con Cannas al tiro, devizione di Carraro Mascia recupera. Ci prova l’ex verdeazzurro Scioni: al 16’ cross millimetrico, nessuno raccoglie. Caggiu la mette in mezzo, Manca liscia e Puddu arriva dalle retrovie e insacca l’ 1-0. Ancora Caggiu al 39’, ma Forzati agguanta. Nel secondo tempo Mancusi al 3’ prova senza fortuna. Cerca il pari Loi, punizione alta sopra la traversa. Botta di Scioni, la respinta resta in area, risolve Zedda di testa ed è 1-1. La Nuorese cerca i 3 punti con Cocco al 23’, ma la punizione finisce sulla barriera. Ci pensa Manca al 27’: solo al limite dell’area, destro secco e nuovo vantaggio. Reagiscono gli ospiti al 36’ st Ikugar incorna ma non trova la porta. Mancusi scodella in area al 42’, Mascia anticipa tutti in presa alta. Allo scadere tacco di Scioni in area diretto all’incrocio ma nessuno dei compagni trova il guizzo vincente. Espulsi nel Villasimius mister Pinna e il dirigente Partis. I verdeazzurri restano secondi in compagnia dell’Ilvamaddalena.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 