Nuorese, la corsa continua 

Nuorese (4-3-3) : Mascia, Catte, Puddu, Carraro, Dessolis, Tanda (36’ st Caddeo), Aru, Cadau, Caggiu, Cocco, Manca (40’ st Falchi). In panchina Ruggiu, Demurtas, Filia, Floris, Todde, Pilu. Allenatore Bonomi.

Villasimius (4-3-3) : Forzati; Mancusi, Muzzo (39’ st Golavatic), Garau (39’ st Kamara), Saba (8’ st Zedda), Scioni, Cannas (8’ st Ikugar), Beugre, Marras (8’ st Mastropietro), Loi, Graziano. In panchina Gonzalez, Kiwobo, Cruz. Allenatore Pinna.

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : pt 30’ Puddu; st 17’ Zedda, 27’ Manca

Note : espulsi Pinna (allenatore) e Partis (dirigente); ammonito Dessolis.

Nuoro. La Nuorese batte il Villasimius tra le mura amiche e continua la rincorsa all’Ossese prima in classifica. Pericolo al 5’ con Cannas al tiro, devizione di Carraro Mascia recupera. Ci prova l’ex verdeazzurro Scioni: al 16’ cross millimetrico, nessuno raccoglie. Caggiu la mette in mezzo, Manca liscia e Puddu arriva dalle retrovie e insacca l’ 1-0. Ancora Caggiu al 39’, ma Forzati agguanta. Nel secondo tempo Mancusi al 3’ prova senza fortuna. Cerca il pari Loi, punizione alta sopra la traversa. Botta di Scioni, la respinta resta in area, risolve Zedda di testa ed è 1-1. La Nuorese cerca i 3 punti con Cocco al 23’, ma la punizione finisce sulla barriera. Ci pensa Manca al 27’: solo al limite dell’area, destro secco e nuovo vantaggio. Reagiscono gli ospiti al 36’ st Ikugar incorna ma non trova la porta. Mancusi scodella in area al 42’, Mascia anticipa tutti in presa alta. Allo scadere tacco di Scioni in area diretto all’incrocio ma nessuno dei compagni trova il guizzo vincente. Espulsi nel Villasimius mister Pinna e il dirigente Partis. I verdeazzurri restano secondi in compagnia dell’Ilvamaddalena.

