“Note con le stelle” parte con la danza 

Iniziano oggi alle 21,30 gli spettacoli di “Note con le stelle”, l’atteso appuntamento dell’estate siliquese. Organizza l’Asd Calcio Siliqua col patrocinio del Comune e il finanziamento delle attività produttive del paese.
A inaugurare il festival, all’Anfiteatro comunale in via Oslo, sarà il saggio di danza “Last dance power”, memorial Maria Bonaria Mossa. Domani, sempre alle 21,30, il saggio-spettacolo dell’Asd Fun Fit, con la collaborazione della palestra New Body’s World, sempre dedicato alla memoria di Mossa. La sera dopo, alle 22, spazio alla musica con i Zirichiltaggia, che porteranno sul palco il tributo a Fabrizio De André. Sabato, alle 22, sarà il turno degli Istentales, con il concerto-memorial Roberto Pioffa. Chiude la rassegna, il 10, lo spettacolo musicale reggae e hip-hop presentato da Randagiu Sardu.
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