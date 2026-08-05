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Siliqua.
06 agosto 2026 alle 00:24

“Note con le stelle” parte con la danza 

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Iniziano oggi alle 21,30 gli spettacoli di “Note con le stelle”, l’atteso appuntamento dell’estate siliquese. Organizza l’Asd Calcio Siliqua col patrocinio del Comune e il finanziamento delle attività produttive del paese.

A inaugurare il festival, all’Anfiteatro comunale in via Oslo, sarà il saggio di danza “Last dance power”, memorial Maria Bonaria Mossa. Domani, sempre alle 21,30, il saggio-spettacolo dell’Asd Fun Fit, con la collaborazione della palestra New Body’s World, sempre dedicato alla memoria di Mossa. La sera dopo, alle 22, spazio alla musica con i Zirichiltaggia, che porteranno sul palco il tributo a Fabrizio De André. Sabato, alle 22, sarà il turno degli Istentales, con il concerto-memorial Roberto Pioffa. Chiude la rassegna, il 10, lo spettacolo musicale reggae e hip-hop presentato da Randagiu Sardu.

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