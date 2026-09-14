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Mamoiada.
15 settembre 2026 alle 00:11

Non soltanto armi, anche denaro e gioielli nel bottino dei ladri 

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Dall’abitazione del pensionato di Mamoiada sono spariti anche i gioielli di famiglia. Monili in oro rubati dalla banda di ladri che, sabato sera, ha svaligiato l’abitazione del 60enne con la passione per la caccia. Gli accertamenti successivi al primo sopralluogo hanno confermato che, oltre al mini arsenale e agli oggetti preziosi, i malviventi hanno portato via pure orologi, coltelli e denaro, facendo così lievitare l’entità del bottino. Era tutto custodito all’interno della cassaforte, portata via approfittando della temporanea assenza dei proprietari. Tra le armi rubate un fucile semiautomatico calibro 12, una pistola 7.65 e 100 munizioni, di cui 50 per la pistola e le altre miste a palla e a munizionamento per il fucile. Armi e munizioni erano regolarmente detenute dal proprietario. L’episodio risale a sabato sera.

La banda ha preso d’assalto l’abitazione del pensionato, in pieno centro abitato. La famiglia ha trascorso la serata fuori casa e quando il proprietario è rientrato ha notato la porta del garage aperta. Qualcuno l’aveva forzata. Ha capito subito che non si trattava di una dimenticanza bensì la casa era stata appena assaltata. Si è precipitato verso il punto in cui custodiva la cassaforte, accertandone la mancanza. Ha chiamato i carabinieri e sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione di Oliena che era impegnata in un servizio di controllo del territorio. I militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Nuoro. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune videocamere installate nelle vicinanze dell’abitazione. (ro. se.)

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