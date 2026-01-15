VaiOnline
Piazza Matteotti.
16 gennaio 2026 alle 00:37

Non solo raid vandalici: davanti al Comune spunta una lavatrice 

Non bastavano i punti luci danneggiati e i rifiuti abbandonati tra le aree verdi. Qualcuno è arrivato in piazza Matteotti depositando una vecchia lavatrice. Il tutto a poche decine di metri dal palazzo comunale di via Roma. «Si dice che i panni sporchi si lavino in casa. La sinistra che governa la città sembra li voglia lavare direttamente in piazza», il commento alla foto sui social pubblicata da Corrado Meloni, consigliere regionale Fratelli d’Italia.

Non si è fatta attendere la replica a firma di Francesca Mulas, consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra. «Ricordo che a Cagliari esiste un sistema di ritiro gratuito di rifiuti ingombranti, che l’incivile avrebbe potuto contattare anziché trasportare la lavatrice in piazza. Inoltre ricordo che chi pensa a opere d’arte create con materiali destinati ai rifiuti non è certo la nostra amministrazione: come dimenticare il presepe fatto di 45 mila bottigliette di plastica piene d’acqua voluto dalla Giunta Truzzu in piazza Galilei e costato al Comune ben 36 mila euro?». La Mulas aggiunge: «Chi ha abbandonato la lavatrice è forse uno dei cittadini che non pagano la Tari? E indovinate chi pagherà il ritiro per l’elettrodomestico abbandonato?».

