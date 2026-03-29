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Piazza Yenne.
30 marzo 2026 alle 01:13

Non è stato ancora identificato l’aggressore del ristoratore 

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Non sarebbe stato ancora identificato lo sconosciuto che, a volto coperto, sabato in pieno giorno ha aggredito e picchiato a sangue Andrea Zucca, gestore del Caffè Sensazioni, uno dei locali più noti di piazza Yenne. L’imprenditore è stato colpito con calci e pugni anche quando era caduto a terra e aveva perso i sensi, riportando fratture alla mascella e altre gravi lesioni. A seconda della prognosi, potrebbero scattare d’ufficio le indagini per identificare l’aggressore.

Sul posto, poco dopo l’episodio avvenuto alle 12 di sabato, sono stati visti i carabinieri, ma al momento non è ancora chiaro se siano già state acquisite le telecamere delle attività presenti in piazza che possano aver ripreso la scena. L’imprenditore, all’arrivo dei militari, era già stato trasportato al pronto soccorso, dunque già nelle prossime ore potrebbe essere sentito dagli investigatori. Alla scena hanno assistito diversi testimoni, che hanno dato poi indicazioni ai carabinieri per fare iniziare gli accertamenti. «Non so i motivi né so chi possa essere stato», ha riferito a caldo la vittima, «chi era presente mi ha detto che era incappucciato. Mi ha sorpreso alle spalle e sono svenuto».

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