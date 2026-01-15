«Non chiudete Medicina sportiva» 

Il Centro di medicina sportiva dell’ospedale Marino di Alghero rischia la chiusura e una ventina di associazioni sportive del territorio lanciano l’allarme. «Un danno grave per atleti e famiglie», denunciano i dirigenti delle società, preoccupati per la situazione ormai critica di un servizio pubblico che per anni ha garantito prestazioni fondamentali a migliaia di sportivi. «Ad oggi il Centro risulta non operativo, a causa di gravi carenze di personale, prevedibili e più volte segnalate alle istituzioni competenti» spiegano.

Il quadro peggiorerà ulteriormente dal primo febbraio, quando il medico di riferimento, il dottor Patta, andrà in pensione senza che sia stata prevista una sostituzione. A questo si aggiunge «la recente interruzione del servizio cardiologico, a seguito di una proposta contrattuale temporanea e insufficiente», che rende impossibile la piena operatività della struttura. Il Centro di medicina sportiva di Alghero assicurava mediamente circa ottomila prestazioni annue ad atleti della città e dell’hinterland. La sua chiusura costringerebbe le famiglie a rivolgersi esclusivamente a strutture private, con una spesa stimata in almeno 60 euro a persona: un costo complessivo che potrebbe superare i 480 mila euro: un salasso per centinaia di nuclei familiari.

«Riteniamo inaccettabile che la mancanza di programmazione e di volontà politica stia mettendo a rischio un servizio strategico, creando disagi e disuguaglianze nell’accesso alla pratica sportiva, soprattutto tra i giovani», prosegue la nota delle associazioni, che chiedono il ripristino immediato della piena operatività, l’assegnazione di personale adeguato e un piano duraturo che garantisca la continuità del servizio.

