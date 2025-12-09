Nomine in Regione, nuovo processo per l’ex presidente 

È stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver detto il falso alla Giunta per consentire la nomina di una dirigente della Regione, ma bisognerà attendere la prossima settimana per capire se l’ex governatore, Christian Solinas, sarà processato davanti al giudice monocratico o al collegio, dove è appena iniziato il procedimento a 19 imputati per le nomine che la Procura ritiene pilotate. Ieri mattina, la gup del Tribunale di Cagliari, Elena Sechi, ha rinviato al 16 dicembre l’udienza per comunicare la sua decisione.

I nuovi guai per l’ex presidente della Regione arrivano da una storia vecchia, quella legata alla nomina di Silvia Cocco alla guida del personale: la Procura ritiene che la dirigente non avesse i titoli e, sulla vicenda, la Corte dei Conti in primo grado ha condannato per danno erariale l’ex assessora Valeria Satta a pagare 220 mila euro (già presentato il ricorso in appello). Un reato, quello di falso per induzione, che il pm Andrea Vacca contesta a Solinas in concorso proprio con l’ex assessora che, però, per questo fatto risulta già sotto processo davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale. Da qui la richiesta del pm Andrea Vacca di accorpare anche la posizione di Solinas, difeso dall’avvocato Salvatore Casula, nonostante il falso sia di competenza del giudice monocratico.

Nel processo principale, quello davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda, il nome dell’ex governatore compare già (per altri fatti) assieme a ulteriori 18 imputati, tra le quali le allora assessore Valeria Satta, Anita Pili e Alessandra Zedda, l'ex consigliere del Psd'Az Nanni Lancioni, il manager pubblico Massimo Temussi, e il presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale. Martedì la giudice Sechi deciderà se la nuova contestazione mossa a Solinas confluirà nel processo-principale, o approderà in un dibattimento autonomo al monocratico. (fr. pi.)

