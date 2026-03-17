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Cremonese.
18 marzo 2026 alle 00:12

Nicola verso l’esonero Pronti Gotti o Giampaolo 

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Per Davide Nicola l’avventura con la Cremonese è ormai al capolinea. Fatale la sconfitta rimediata nello scontro diretto con la Fiorentina (1-4), lunedì allo stadio Zini. L’ex allenatore del Cagliari a un passo dall’esonero, al suo posto uno tra Marco Giampaolo e Luca Gotti, passati pure loro per l’Isola, curiosamente.

Incredibile l’involuzione della formazione grigiorossa, nonostante un mercato di gennaio importante (tra i tanti acquisti, quello del difensore rossoblù Luperto per 5 milioni) e un avvio di stagione sorprendente a dir poco. Non vince da quindici giornate.

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