Nicola verso l’esonero Pronti Gotti o Giampaolo 

Per Davide Nicola l’avventura con la Cremonese è ormai al capolinea. Fatale la sconfitta rimediata nello scontro diretto con la Fiorentina (1-4), lunedì allo stadio Zini. L’ex allenatore del Cagliari a un passo dall’esonero, al suo posto uno tra Marco Giampaolo e Luca Gotti, passati pure loro per l’Isola, curiosamente.
Incredibile l’involuzione della formazione grigiorossa, nonostante un mercato di gennaio importante (tra i tanti acquisti, quello del difensore rossoblù Luperto per 5 milioni) e un avvio di stagione sorprendente a dir poco. Non vince da quindici giornate.
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