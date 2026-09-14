Nicola Vargas è il nuovo direttore sanitario della Asl Ogliastra. Vargas subentra ad Alessandro Baccoli, nominato nuovo direttore del Distretto sociosanitario di Sanluri, nella Asl del Medio Campidano.

«L’arrivo di Nicola Vargas rappresenta una risorsa importante per la Asl Ogliastra – spiega il direttore generale Andrea Fabbo – La sua esperienza e le competenze, sia sul piano clinico sia su quello organizzativo e gestionale, saranno preziose per affrontare le sfide che attendono la nostra azienda. Desidero inoltre ringraziare Alessandro Baccoli per l’impegno e il lavoro svolto, augurandogli ogni soddisfazione per il suo nuovo incarico».

Nicola Vargas, classe 1964, medico-chirurgo originario di Aversa, in provincia di Caserta, vanta oltre 25 anni di esperienza nel Servizio sanitario nazionale, con una particolare curriculum professionale nell’ambito della geriatria, della medicina interna e della medicina d’urgenza.

Prima del suo approdo alla Asl Ogliastra ha ricoperto l’incarico di direttore della Uoc Geriatria di Avellino. Il suo percorso è stato caratterizzato soprattutto dall’integrazione tra ospedale e territorio, in particolare attraverso la creazione di percorsi di cura dedicati ai pazienti più anziani.

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