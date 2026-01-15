Nessuna violenza sulla compagna,  assolto un 52enne 

Non ha mai preteso dalla compagna negli anni le prestazioni sessuali non gradite che la donna aveva denunciato e che lei riteneva ai limiti della perversione. Un imprenditore cagliaritano di 52 anni è stato assolto dalla Prima sezione penale dall’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale, al termine di un lungo processo che era culminato con la richiesta di una condanna a 7 anni e mezzo da parte del pubblico ministero.

Nelle sue querele la donna aveva rivelato alla Procura ripetute vessazioni e maltrattamenti subiti negli anni di convivenza. L’inchiesta era stata affidata alla sostituta procuratrice Rossana Allieri. Dopo l’inizio della relazione – aveva riferito la giovane agli investigatori – il compagno avrebbe iniziato a rivolgersi a lei con toni minacciosi, al solo scopo di pretendere rapporti sessuali violenti e umilianti, sfruttando le fragilità e i timori della presunta vittima di rompere il rapporto. Terminati gli accertamenti, la pm aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell’imprenditore, difeso dagli avvocati Carlo Monaldi e Luca Pirastu. In apertura di dibattimento l’ormai ex compagna dell’imputato si è costituita parte civile con il legale Marco Fausto Piras. Il 52enne si è sempre difeso con forza, sostenendo che, dopo aver acquistato alla compagna una casa e averle prestato altri 90mila euro per comprare una seconda villetta al mare, la donna l’avrebbe deciso di formalizzare la querela pochi giorni dopo che lui le aveva sollecitato con una diffida la restituzione del denaro. Per l’imputato, insomma, le denunce erano arrivate solo quando lui aveva deciso di rientrare in possesso dei soldi prestati. Nella requisitoria il pm presente in udienza aveva creduto alla donna, chiedendo al Tribunale la condanna a 7 anni e mezzo dell’imprenditore. I giudici lo hanno assolto da tutte le contestazioni. (fr.pi.)

