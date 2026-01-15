VaiOnline
Tribunale.
16 gennaio 2026 alle 00:37

Nessuna violenza sulla compagna,  assolto un 52enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non ha mai preteso dalla compagna negli anni le prestazioni sessuali non gradite che la donna aveva denunciato e che lei riteneva ai limiti della perversione. Un imprenditore cagliaritano di 52 anni è stato assolto dalla Prima sezione penale dall’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale, al termine di un lungo processo che era culminato con la richiesta di una condanna a 7 anni e mezzo da parte del pubblico ministero.

Nelle sue querele la donna aveva rivelato alla Procura ripetute vessazioni e maltrattamenti subiti negli anni di convivenza. L’inchiesta era stata affidata alla sostituta procuratrice Rossana Allieri. Dopo l’inizio della relazione – aveva riferito la giovane agli investigatori – il compagno avrebbe iniziato a rivolgersi a lei con toni minacciosi, al solo scopo di pretendere rapporti sessuali violenti e umilianti, sfruttando le fragilità e i timori della presunta vittima di rompere il rapporto. Terminati gli accertamenti, la pm aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell’imprenditore, difeso dagli avvocati Carlo Monaldi e Luca Pirastu. In apertura di dibattimento l’ormai ex compagna dell’imputato si è costituita parte civile con il legale Marco Fausto Piras. Il 52enne si è sempre difeso con forza, sostenendo che, dopo aver acquistato alla compagna una casa e averle prestato altri 90mila euro per comprare una seconda villetta al mare, la donna l’avrebbe deciso di formalizzare la querela pochi giorni dopo che lui le aveva sollecitato con una diffida la restituzione del denaro. Per l’imputato, insomma, le denunce erano arrivate solo quando lui aveva deciso di rientrare in possesso dei soldi prestati. Nella requisitoria il pm presente in udienza aveva creduto alla donna, chiedendo al Tribunale la condanna a 7 anni e mezzo dell’imprenditore. I giudici lo hanno assolto da tutte le contestazioni. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 