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Sanluri.
07 settembre 2026 alle 00:37

Nessuna offerta per le strisce blu: la gara d’appalto va deserta 

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Nessun gestore per parcheggi e strisce blu, almeno per ora. La gara bandita dal Comune di Sanluri per la gestione della sosta a pagamento senza custodia è andata deserta. La durata della concessione era di tre anni, l’importo del canone partiva da una base di 154.736 euro. Un servizio essenziale nel capoluogo, ormai attivo da oltre dieci anni, in particolare lungo via Carlo Felice per la presenza di diversi negozi e servizi pubblici: 150 gli stalli tracciati.

Una costante dell’appalto è stata la salvaguardia del personale occupato e la garanzia di manutenzione dei parcometri. Il pagamento per la prima ora è di 50 centesimi, un euro per le ore successive. Sarà ora il Comune a valutare un nuovo bando, apportando modifiche per renderlo più appetibile. «È un servizio», ricorda il sindaco, Alberto Urpi, «importante per il traffico e per l’accoglienza dei tanti ospiti che ogni giorno arrivano per la presenza di numerosi servizi pubblici, dall’Asl ad Abbanoa, all’Inps. La notte ci sono quasi ottomila residenti, di giorno la popolazione quasi raddoppia: oltre15mila persone. Il pendolarismo giornaliero dimostra la centralità di Sanluri».

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