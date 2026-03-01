VaiOnline
L’anticipo/2.
02 marzo 2026 alle 00:32

Nessun dramma in casa Monastir dopo il ko «Giornata negativa, deve essere uno stimolo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Monastir. Due sconfitte consecutive che non pregiudicano l’ottimo percorso stagionale. Nell’anticipo di sabato al Comunale il Monastir si è arreso di misura all’Ischia perdendo l’imbattibilità casalinga del 2026.

L’allenatore biancoblù Marcello Angheleddu fa autocritica: «Queste sconfitte fanno parte del percorso, siamo incappati in una giornata negativa. Probabilmente non sono riuscito a trasmettere ai ragazzi ciò che serviva per affrontare il tipo di sfida. A inizio primo tempo e nella ripresa siamo entrati in campo un po’ molli. Abbiamo concesso gol su una palla respinta e ribattuta in area. Stiamo lavorando per correggere quest’aspetto». Aloia e compagni sono rimasti a secco nelle ultime due sfide: «In attacco sta mancando la precisione. Abbiamo prodotto meno rispetto alla partita contro l’Atletico Lodigiani ma senza sfruttare alcune occasioni nitide. È mancata intensità e non siamo riusciti a vincere i singoli duelli. Deve servirci da stimolo per fare meglio nella prossima partita», prosegue il tecnico.

Il Monastir ha conquistato quaranta punti in ventisei giornate e può guardare con serenità al finale di stagione: «La salvezza rimane l’unico nostro obiettivo. Dobbiamo stare con i piedi per terra, ricordando da dove siamo partiti e gli ostacoli che abbiamo affrontato. Pensiamo a crescere e fare più punti possibili continuando a lavorare con ottimismo, ma anche con la delusione di non aver fatto abbastanza in questa partita».

Dopo la sosta Aloia e compagni saranno impegnati nelle trasferte contro Flaminia Civitacastellana e Scafatese: «Sono due partite importanti. Forse arrivarci dopo queste sconfitte non è il modo migliore però avremo lo stimolo di sfidare due corazzate. La pausa sarà terapeutica per ritrovare qualche giocatore al pieno della condizione. Dobbiamo ricompattarci e andare a giocarcela a viso aperto come abbiamo sempre fatto. I laziali hanno individualità fortissime per la categoria e puntano a obiettivi importanti», conclude Angheleddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 