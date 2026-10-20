Neonatologia e Pediatria, esperti a confronto sul futuro delle cure 

La medicina del futuro, tra diagnosi precoci, prevenzione e cure personalizzate, è al centro della 22ª edizione dell’International Workshop on Neonatology and Pediatrics, in programma da oggi al 24 ottobre al Centro congressi del T Hotel. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università di Cagliari, è presieduta da Vassilios Fanos, direttore della Terapia intensiva neonatale del Policlinico Duilio Casula.

Il Workshop coinvolgerà oltre cento esperti, tra cui presidenti di società scientifiche europee e internazionali, con dieci relatori dagli Stati Uniti e contributi da Irlanda, Paesi Bassi, Turchia e altri Paesi. In calendario conferenze, tavole rotonde e maratone scientifiche per approfondire le nuove frontiere dell’assistenza a neonati e bambini. Tra gli argomenti in programma: prematurità estrema, malformazioni congenite, malattie genetiche, nutrizione e rapporto tra ambiente e salute. Spazio anche ai progetti europei Better4u, dedicato alla prevenzione personalizzata dei rischi legati al peso, e Life Milch, che punta a ridurre gli interferenti endocrini nel latte materno. Venerdì il congresso Pediatria+ affronterà le innovazioni della disciplina, mentre la giornata conclusiva sarà dedicata alla pediatria di famiglia e alla metabolomica clinica.

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