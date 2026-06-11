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Riconoscimento.
12 giugno 2026 alle 00:28

Neolaureata nuorese premiata alla Camera 

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Buon sangue non mente. Due anni fa era toccato al cugino, quest’anno a lei: Ilaria Chironi, 26 anni, nuorese, è tra i vincitori del premio America Giovani per il talento universitario promosso dalla Fondazione Italia Usa. La cerimonia di consegna l’8 giugno alla Camera dei deputati a Roma. Il riconoscimento è assegnato ogni anno a mille neolaureati italiani distinti in un percorso accademico di eccellenza. Ilaria era l’unica nuorese. Diplomata al liceo classico-linguistico “Asproni”, ha conseguito con il massimo dei voti la laurea triennale in Lingue e comunicazione all’università di Cagliari, approfondendo la lingua araba libanese. A novembre la laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane con una tesi di ricerca sull’apertura globale e culturale analizzando la rivista culturale omanita “Nizwa”, e proseguendo la formazione con un master. «La lingua e la cultura araba sono molto più vicine alla nostra realtà di quanto si pensi», spiega. «Con la Sardegna condividono diversi aspetti della tradizione popolare e delle credenze spirituali, come il malocchio. L’arabo è una lingua logica e schematica».

Per lei un importante traguardo e uno stimolo a proseguire gli studi e la ricerca sul mondo arabo.

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