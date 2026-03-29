nell’over 43 allungo del real putzu: + 8 

Vola il Real Putzu nell’Over 43. Il successo per 5-1 firmato da Collu, Ollosu, Melis e Corona (doppietta) sulla WS10 Senorbì (in rete con Sirigu) consente alla squadra di Simone Montis di blindare il primo posto a +8 sulla Polisportiva Villamarese 2023, cui non basta la doppietta di Boi per evitare il ko con il Seddori che si conferma terzo grazie a Porcedda, Floris e Mallocci.

Vince anche l’Ales per 4-2 sulla Polisportiva Isili, con Fadda sugli scudi (doppietta), mentre per i rossoblù vanno a segno Pitzalis e Pistis. Cabriolu, Casu e Melis regalano il successo per 3-2 alla Monreale sugli Amatori Guspini: Boi e Lilliu non evitano la sconfitta per gli ospiti. Ha riposato il Sant’Andrea Frius.

L’Atletico Capoterra 2025 leader dell’Over 30 viene fermata sullo 0-0 dal Cagliari 2007 ed è avvicinata a un punto dalla Nino Disario Villacidro, che cala il tris contro il Real Cocciula. Termina a reti bianche tra Aek Kasteddu (che agguanta il Real Putzu, a riposo) e Futura 2000 Villasor, mentre finisce 1-1 la sfida tra Generuxi Vision Ottica 4 Eyes e Crescenzi Sport.

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