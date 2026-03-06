Nell’Isola la C al via Fatti i gironi di Serie B 

Prende il via domani la Serie C di tennis a squadre maschile e femminile Sono quattordici le squadre in lizza nel torneo maschile, suddivise in due gironi: le prime due accederanno ai playoff incrociati e i vincenti strapperanno il pass per il tabellone nazionale, mentre la quinta e la sesta disputeranno i playout e le perdenti accompagneranno in D1 le settime. In campo domani Ct Decimomannu B-Tc Alghero, Sporting Quartu-Torres Tennis B e Tennis Elmas-Tc Arzachena per il girone 1 (riposa il Tc Cagliari), Ct Decimomannu A-Tc70 Oristano, Tc Tempio-Ct Macomer e Easy Tennis-Tc Novelli nel 2 (riposa Tc Terranova).

Nel femminile, ci sono dodici squadre per due gironi: prime due ai playoff, per conquistare l'unico posto utile per gli spareggi-promozione, l'ultima retrocederà assieme alle perdenti delle doppie sfide tra le quarte e le quinte. In programma domani i match Tc Ghilarza-Torres, Quattro Mori Tennis Team-Tc Alghero e Tc Cagliari B-Accademia Tennis (girone 1), Tc Arzachena-Tc Terranova, Tc Cagliari A-Sporting Quartu e Tc Porto Torres-Tennis Elmas (2). La regular season si concluderà domenica 26 aprile, mentre playoff e playout sono in programma il 17 e il 24 maggio.

Serie B dal 18 aprile

Intanto sono stati resi noti i gironi dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 maschili e femminili che prenderanno il via sabato 18 aprile. In campo undici squadre in rappresentanza di sette circoli sardi. Tc Cagliari presente in tutte le categorie (in B1 femminile con due squadre). Al via il Tc Porto Torres in B1 maschile, la Torres nel femminile, il Ct Decimomannu nella B2 femminile e altre tre compagini in B2 maschile, Tc Moneta, Quattro Mori Tennis Team e Poggio Sport Village, inserite con Cagliari nel girone 7, insieme a Ct Firenze e alle romane Tc Parioli e Tennis Team Vianello.



