Nella scuola un allevamento di galline e quaglie 

Galline, quaglie, anatroccoli, bachi da seta e un’arnia destinata ad accogliere api orfane. Il progetto si chiama “Toti Farm” e sarà inaugurato venerdì: il giardino della scuola primaria di via Toti ospiterà una vera e propria fattoria didattica, dove gli animali vivranno in libertà. A prendersene cura non sarà il classico contadino, bensì gli alunni e le maestre della stessa scuola.

«Si tratta», spiega orgogliosa la docente Maria Rita Zammarano, referente d’istituto per l’ecosostenibilità, «di una cosa molto bella per i nostri bambini, sia dal punto di vista didattico, e quindi dell’importanza di acquisire competenze attraverso l’esperienza sul campo, che sotto l’aspetto comunitario ed ecosostenibile. Il progetto mira, infatti, a sensibilizzare gli alunni e l’intera comunità scolastica, genitori inclusi, al rispetto dell’ambiente, alla tutela della biodiversità, alla cura degli esseri viventi e all’importanza di adottare comportamenti responsabili sin dall'infanzia».

Attraverso il contatto diretto con la natura e con gli animali, gli alunni impareranno concretamente il valore della collaborazione e della cura del bene comune. Appuntamento il 5 giugno, alle 11,30, con lo slogan “Coltiviamo curiosità, raccogliamo futuro”. All’inaugurazione interverrà anche la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Un’iniziativa straordinaria», commenta entusiasta, «che dimostra come la scuola possa diventare un luogo vivo di educazione esperienziale, dove bambine e bambini possano imparare attraverso il contatto diretto con la natura. Come Municipalità siamo felici di sostenere iniziative di questo livello». (p. l.)

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