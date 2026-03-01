VaiOnline
Senorbì.
02 marzo 2026 alle 00:34

Nel campo sportivo di via Brodolini c’è anche il padel 

Con il montaggio della copertura dei nuovi campi da padel si avvia alla conclusione l’intervento di riqualificazione negli impianti sportivi comunali “Renato Sirigu” di via Brodolini. Il progetto, avviato nei mesi scorsi, ha previsto la realizzazione di due campi da padel, uno all’aperto e uno al coperto, destinati ad ampliare l’offerta sportiva per quanto riguarda la disciplina che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante di praticanti. A queste strutture si aggiungeranno campi per beach tennis e beach volley, completando un’area polivalente che risponde alle esigenze dei numerosi appassionati della Trexenta.

«Con il completamento della copertura dei campi da padel si conclude un intervento che mette a disposizione della comunità spazi rinnovati e maggiori opportunità per giovani, famiglie e associazioni», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

Il progetto prevede anche la ristrutturazione di uno dei campi da calcetto esistenti, l’ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità attorno all’area sportiva che sarà completamente eco-sostenibile. Il vecchio impianto a gas per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria verrà sostituito con una tecnologia più moderna, mentre il fotovoltaico contribuirà a ridurre impatto ambientale e costi energetici. (s. sir.)

