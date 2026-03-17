Nel bilancio strade interne sicure e cimitero più grande 

Il Consiglio comunale di Burcei ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e la Tarip, rimasta invariata. «Il bilancio - ha detto il sindaco Simone Monni - garantisce di portare avanti l'ordinario e lo sviluppo delle opere pubbliche programmate: su tutte, la messa in sicurezza delle strade urbane, gli interventi di sistemazione della parrocchia di Nostra Signora di Monserrato, la progettazione della nuova caserma dei carabinieri e gli interventi di ampliamento del cimitero comunale. Seguiranno ulteriori modifiche grazie all'arrivo di nuove risorse dalla Regione».

L’assemblea ha anche approvato l'individuazione di aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie da destinare a residenza o attività produttive. Sono tutte ubicate nella zona detta “Mitz'e su Para”, nella parte alta del paese.Ha inoltre approvato l'addizionale comunale Irpef con la determinazione delle aliquote 2026, rimaste invariate, e il Dups, il documento unico di programmazione, e del bilancio di previsione 2026/28. l’ultimo punto all’ordine del giorno su una richiesta di mutamento di destinazione di un'area per forestazione, gravata da uso civico con concessione all'Agenzia Forestas.

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