Nautico, risorge la prima classe 

Dopo la mancata costituzione dello scorso anno, allo Ianas di Tortolì risorge la prima classe del Nautico. Sono una dozzina gli alunni iscritti all’indirizzo didattico che, un anno fa, non era stato possibile proporre alla luce del numero limitato di studenti. Erano stati appena tre quelli che avevano scelto il Nautico, numero insufficiente per costituire una classe.

Sempre nell’ambito dello stesso Istituto, confermata la defezione della prima classe dell’Agrario. «Il tasto dolente per la nostra scuola», commenta Pasquale Are, il dirigente dello Ianas al secondo anno di mandato. «Confidiamo di poterla ricostituire il prossimo anno. Al momento sono cinque le classi dell’Agrario perché abbiamo due terze», chiarisce il dirigente che sottolinea un altro motivo di soddisfazione per la scuola di viale Santa Chiara: «Registriamo un incremento di iscrizioni all’Ipsia e questo ci fa ben sperare». Parlare di numero di iscritti al primo giorno di scuola è prematuro perché, da qui a quindici giorni, potrebbero avvenire variazioni in funzione di nuovi ingressi o trasferimenti. Più in generale, anche il mondo della scuola soffre il fenomeno dello spopolamento che in Ogliastra è piuttosto marcato. Il calo delle nascite incide anche sull’offerta scolastica. Non era mai accaduto dall’apertura (1973) che il liceo classico di Tortolì rimanesse orfano della prima classe. Nei giorni scorsi, la notizia ha sollevato un polverone di polemiche che ha coinvolto anche alcuni amministratori, attuali ed ex. In tanti hanno affermato che la mancata costituzione della classe sia un fatto grave. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA