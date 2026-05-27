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San Gavino
28 maggio 2026 alle 00:09

Musica e danza nel centro di salute mentale 

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Un percorso riabilitativo di gruppo che unisce l’attività fisica al ritmo e alla melodia, riconoscendo il profondo valore terapeutico del movimento combinato con l’espressione musicale. Così l’Asl del Medio Campidano, attraverso il dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze, ha avviato il progetto “Fitness in Musica”, iniziativa dedicata al benessere psicofisico dei pazienti inseriti nei percorsi di cura.

Il progetto è coordinato dal Centro di salute mentale di San Gavino Monreale e Sanluri in collaborazione con il servizio di riabilitazione psichiatrica. Gli incontri si svolgono ogni mercoledì mattina, dalle 10 alle 12, nei locali del Centro di salute mentale di Sanluri. L’attività mira a favorire la socializzazione tra i partecipanti, migliorare la consapevolezza corporea e ridurre i livelli di stress in un ambiente accogliente e stimolante. ( g.pit. )

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