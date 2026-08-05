Musica e arte nel ricordo di Davide “Pils”  

Assemini si prepara a stringersi attorno al ricordo del suo artista più amato, Davide Pilloni (in arte Pils), a tre anni dalla scomparsa avvenuta a soli trentotto anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’appuntamento è per sabato al parco delle Terrecotte, per una serata dedicata alla musica, alla tradizione e all’arte.

La manifestazione nasce per celebrare un talento straordinario e un ragazzo eccezionale, ricordato da tutti non solo per la sua eccellenza artistica, ma per la sua profonda umanità. I suoi celebri murales testimoniano la dedizione di un creativo che ha continuato a disegnare e colorare fino agli ultimi giorni della sua vita.Gli organizzatori hanno rivolto un invito aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino, esortando a inviare un pensiero, un aneddoto o un ricordo personale legato a Davide. Tutte le testimonianze raccolte saranno inserite in un’unica raccolta speciale che verrà esposta al pubblico durante la serata.

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