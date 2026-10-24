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25 ottobre 2026 alle 00:28

Musetti batte Cobolli e vola in finale a Lione 

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Lorenzo Musetti vola nella finale dell'Atp250 di Lione. L'azzurro, accreditato della sesta testa di serie, ha vinto 4-6, 6-2, 7-5 il derby tricolore contro Flavio Cobolli, numero 1 del seeding, che ha sprecato due match point sul 5-4 nel set decisivo. Nella finale di oggi, non prima delle 14.30, Musetti sfiderà lo statunitense Taylor Fritz, numero 2 del tabellone.

Gribaldo vince
Matteo Gribaldo si aggiudica il singolare maschile dell'Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Il 18enne toscano ha battuto 6-1, 6-3 il tedesco Adrian Oetzbach, numero 7 del seeding. Ieri, per il titolo femminile, un'altra italiana in lizza. È la testa di serie numero 3 Jennifer Ruggeri, che ha superato 6-4, 6-1 la numero 8 Alessandra Mazzola. Dall'altra parte della rete troverà la spagnola Ane Mintegi Del Olmo, numero 2 del tabellone.

Quarto turno di A
Quarta domenica per i campionati nazionali di Serie A a squadre. Nel girone 1 di A1 femminile, il Tc Cagliari ospita la capolista Tc Prato sul rosso di Monte Urpinu. Tre sarde in Serie A2 maschile. Nel girone 4, impegno casalingo per il Tc Alghero MP Finance, capolista a punteggio pieno, che ospita il Ct Bologna, ultimo della classe e ancora a quota zero in classifica. Nel girone 5, il Tc Terranova gioca sui campi del Ct Barletta. Nel girone 8, impegno interno per la Torres Tennis éAmbiente, che ospita a Sassari gli aretini del Tennis Giotto.

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