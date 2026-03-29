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Cardedu.
30 marzo 2026 alle 01:11

Museddu, parco giochi restituito ai bambini dopo tre anni di attesa 

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Su un’ala del gran galeone qualcuno, tempo fa, aveva scritto “riparami ora”. Un sollecito vergato con spray nero su fondo giallo per chiedere l’intervento del Comune sul parco giochi di Museddu. L’area era chiusa da tre anni proprio perché la struttura da gioco era pericolante e mancavano le minime condizioni di sicurezza. Sabato pomeriggio, l’amministrazione comunale di Cardedu, in carica dalla scorsa estate, ha inaugurato il parco tirato a lucido, giusto in tempo in vista delle belle stagioni.

C’erano tanti bambini, i reali destinatari dell’area, accanto al sindaco Marcello Vacca che ha tagliato il nastro davanti ai genitori e al parroco, don Ernest Beroby, che ha benedetto il parco sul mare. «Era un obiettivo a cui tenevamo tanto, soprattutto da raggiungere prima dell’estate. Il parco - ha detto il primo cittadino - era chiuso da tre anni e noi, con un intervento da 30mila euro, l’abbiamo restaurato e restituito alla comunità. Nei prossimi mesi cominceranno anche i lavori nel parco giochi del paese, anche questa un’area in stato di abbandono da parecchio tempo. Per l’intervento, il Comune dispone di un finanziamento di 300mila euro, più altri 100mila stanziati dal proprio bilancio. «Stiamo cercando di soddisfare le esigenze delle varie fasce della nostra popolazione», ha aggiunto il sindaco Vacca. (ro. se.)

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