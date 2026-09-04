Muore schiacciato dal fuoristrada 

Era sceso dal suo pick-up Toyota perché doveva chiudere il cancello della sua azienda agricola nelle campagne di Orune, un gesto di routine prima di tornare a casa alla fine di una lunga giornata di lavoro.

Un gesto ripetuto decine e decine di volte, apparentemente senza nessun rischio, ma che nella tarda serata di giovedì si è rivelato fatale. All’improvviso il fuoristrada si è mosso, travolgendolo. Per Luigi Soma, allevatore 63 enne di Orune, non c’è stato scampo.

La tragedia

La tragedia è avvenuta giovedì notte nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro. E immediatamente ha commosso tutta la comunità di Orune, dove Soma era molto conosciuto. L’ allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo è sceso dal mezzo e non ha tirato il freno a mano lasciando così il mezzo libero di muoversi in un tratto di strada in pendenza.

Forse la sua è stata una distrazione, perché l’uomo era sovrappensiero oppure particolarmente stanco, o forse il freno di stanziamento era difettoso. Un gesto semplice che è costato carissimo. A quel punto il mezzo si è mosso, sorprendendo praticamente alle spalle Soma che era uscito dal veicolo. Nulla ha potuto l’uomo che è finito schiacciato dal suo stesso pick-up mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola.

I soccorsi

Secondo quanto appreso una volta scattati i soccorsi, quando l’uomo non è giunto in orario a casa, sul posto è giunta una ambulanza con a bordo i sanitari del 118 e i carabinieri di Orune e quelli della Compagnia di Bitti. L’auto. sarebbe emerso, era ancora in moto e il corpo di Soma ormai straziato dal peso del veicolo. Inutili i soccorsi, il Toyota schiacciandolo ha provocato traumi fatali.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del medico legale per fugare ogni possibile dubbio, e dopo gli accertamenti di rito ha confermato l’ipotesi iniziale della tragica fatalità. Solo dopo il sostituto procuratore, Elena Tres, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Già questo pomeriggio, alle 16, verranno celebrati i funerali dell’allevatore nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore.

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