VaiOnline
Il caso.
09 marzo 2026 alle 00:26

Muore di crepacuore dopo suo figlio 

La 91enne Licia Frau si è spenta poche ore dopo Alberto Zuddas di 65 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era ricoverato in un hospice per l’aggravarsi di una terribile patologia che venerdì l’ha ucciso, ma quando l’anziana madre ha saputo la triste notizia, anche lei non ce l’ha fatta, stroncata dopo qualche ora per l’immenso dolore. Alberto Zuddas, imprenditore turistico di 65 anni molto conosciuto in città, uno dei protagonisti del famoso torneo di calcio “Carioca”, è morto per dopo aver lottato duramente contro la malattia che l’aveva colpito da qulche anno. Poche ore dopo, anche l’anziana madre Licia Frau, 91 anni, si è sentita male e non ce l’ha fatta.

Immenso dolore

È una storia dolorosa che ha sconvolto e rattristato un’intera città. Alberto Zuddas e la “Signora Licia”, come la chiamavano gli amici del figlio, erano persone molto note e che, negli anni, tanti avevano imparato ad amare. «Ci conoscevamo da oltre trent’anni», racconta Andrea Serreli, che come l’imprenditore ha preso parte al “Carioca”, torneo fondato nel 1991, sin dalle prime edizioni, «è stato un ragazzo e poi un uomo splendido, sempre allegro e disponibile. Uno che amava divertirsi, stare in compagnia e che si faceva voler bene da tutti. È un grande dolore dovergli dire addio». In tanti sono andati alla camera ardente per rendergli omaggio, così come un pensiero è andato anche alla mamma, Licia Frau, che venerdì – a distanza di poche ore dalla morte del figlio – si è sentita male ed è stata stroncata anche lei da quell’immenso dolore.

Il cordoglio sui social

Su Facebook e su Instagram ieri è comparso anche il ricordo degli amici del Carioca, il torneo di calcio a 7 inaugurato nei primi anni Novanta, dove il 65enne aveva partecipato a tantissime edizioni con la sua squadra. «Alberto è stata una di quelle persone che, se l’hai conosciuta, ti rimane sicuramente impressa», si legge nel messaggio degli amici, «Sempre simpatico, disponibile e corretto. Sabato prossimo, la sua storica squadra Peri Team lo ricorderà in campo con un minuto di silenzio prima dell’inizio della partita. Ciao Alberto, fai buon viaggio». E in coda tanti messaggi. «Persona eccezionale», scrive Massimo Genovesi, «sempre sorridente e di spirito, di cultura. Mi mancherà». Tanti cuori spezzati e tante lacrime nelle parole di chi lo conosceva, come Pierpaolo Floris che lo ricorda come «una persona fantastica».

L’estremo saluto

Oggi alle 15.30 nella Basilica di Bonaria in tanti andranno a salutare per l’ultima volta Alberto Zuddas e sua mamma Licia, stringendosi al dolore di fratelli, figli e nipoti e dei tanti che li hanno amato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 