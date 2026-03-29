Munizioni e auto rubate: denunciato 

Furgoni rubati nascosti nei terreni e munizioni detenute illegalmente: scatta il blitz dei carabinieri ad Alghero. Nella mattinata di giovedì 26 marzo i militari della compagnia locale, con il supporto dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile di ricettazione, riciclaggio e detenzione abusiva di munizioni. L’intervento, frutto di attente e prolungate attività investigative, è culminato in una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di materiale di provenienza illecita, nascosto in più punti e accuratamente occultato per eludere eventuali controlli.

In particolare, all’interno di terreni nella disponibilità dell’indagato, sono stati individuati due furgoni rubati nei giorni scorsi ad Alghero, appartenenti a imprenditori edili e del comparto nautico, mezzi verosimilmente destinati a essere reimmessi nel mercato illegale. Recuperata anche un’auto di lusso risultata rubata in Francia, elemento che apre ulteriori sviluppi investigativi su possibili collegamenti con circuiti di traffico internazionale di veicoli. Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno inoltre sequestrato un ingente quantitativo di munizioni illegalmente detenute: 97 cartucce calibro 12 e 210 calibro 22, custodite senza autorizzazione. Al termine degli accertamenti, i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre il resto del materiale è stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina e dirige le indagini. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro il patrimonio e in materia di armi. (c. fi.)

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