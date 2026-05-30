«Monica e Giorgia,  vi rivedrò nel mare che avete amato»  

«Erano parte della mia vita, sempre sorridenti: Giorgia era il sole, Monica il mare». Gabriele Fenu è partito da San Vero Milis per raggiungere la chiesa di San Francesco di Pegli a Genova e dire addio ieri a Monica Montefalcone e alla figlia di lei Giorgia Sommacal, scomparse il 14 maggio scorso alle Maldive durante un’immersione subacquea in una grotta.

Monica era la sua amica d’infanzia, conosciuta a Mandriola quando, da piccola, ha iniziato a frequentare la marina con i genitori. Un legame che non si è mai interrotto. «Monica e suo marito sono stati i miei testimoni di nozze ma lei è anche la madrina di mia figlia Sara», racconta Gabriele Fenu.

«Ho visto Monica triste solo quando, in spiaggia, i bambini tiravano fuori dal mare le meduse e le seppellivano sotto la sabbia. Lei era l’estate. Per me, invece, ora è il mare: la rivedrò ogni volta che mi tufferò a Mandriola. Lo stesso sarà per Giorgia». Intanto, a Mandriola, la borgata marina dove Monica passava le estati da quando aveva un anno, gli amici di sempre stanno cercando di fare qualcosa per ricordare lei e la figlia.

«La nostra idea - racconta Gianni Lutzu, caro amico della famiglia Sommacal - è quella di posizionare a Capo Mannu un grosso masso in arenaria con una lastra ricordo e una frase a loro dedicata».

Capo Mannu, il luogo dove il marito di Monica, Carlo Sommacal, quando sarà possibile, spargerà le ceneri della moglie.

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