Mondiali Under 20, per Frattaroli un record amaro 

Esordio prima del previsto per Laura Frattaroli ai Mondiali Under 20 di atletica iniziati ieri all'Hayward Field di Eugene (Oregon, Stati Uniti). La velocista quartese, che avrebbe dovuto scendere in pista direttamente nel primo turno dei 400 metri, ha invece preso parte ieri alla staffetta mista, correndo una bella seconda frazione, con Riccardo Fumagalli, Nicolò Borello e Matilde Abelli e chiudendo al quinto posto in 3'22”97, fuori dalla finale, anche se col record italiano Under 20. Giallo nel finale di gara con la Abelli che, peccando di inesperienza, ha tentato il sorpasso in curva venendo però strattonata dalla tedesca Schwind. Niente ricorso: finale già a nove e neppure le tedesche si sono qualificate. Oggi la Frattaroli sarà in pista nella prova individuale alle 21.53.

Diego Nappi, che dopo essere sceso sotto i 21" a Rieti, ottenendo il pass per i mondiali, e aver rinunciato agli assoluti, si è potuto allenare per queste settimane in tutta tranquillità, sarà invece ai blocchi di partenza dei 200 metri domani alle 22,10 mentre ancora niente di ufficiale si sa sulla sua partecipazione alle staffette.

Kelly Doualla vince facile la sua batteria in 11"35. La campionessa e primatista europea under 18 (con l'11"14 corso a Rieti). Passa il turno anche la Suppini col pb a 11"57. Semifinali già fatte alle 3.05, eventuale finale domani mattina presto (alle 5,35). Diretta streaming su Eurovision, differita su RaiSport ogni mattina fino al 9 agosto alle 7,30.



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