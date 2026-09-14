Monastir, gara speciale ad Anzio per Manuel Conti 

Il Monastir va a caccia del tris. La squadra di Marcello Angheleddu è al lavoro in vista della sfida di domani alle 15 ad Anzio per la terza giornata di Serie D. Uno dei protagonisti in positivo di quest’avvio di stagione è il centrocampista Manuel Conti che in questo turno infrasettimanale giocherà contro la squadra della sua città natale. Il mediano classe 2006 è figlio d’arte di papà Daniele, storico capitano del Cagliari, e di nonno Bruno, campione del mondo con l’Italia nel 1982: «Per me tornare in quel campo sarà una grande emozione. Avevo giocato la partita contro di loro anche lo scorso anno», ricorda Conti. «Sono contento di rivedere la mia famiglia e tutti i miei amici».

Il percorso

La sfida si giocherà allo stadio Comunale Massimo Bruschini, fresco di restyling e aperto per la prima volta dopo diverso tempo: «Non sappiamo ancora se la partita si giocherà a porte aperte o con capienza ridotta. Sicuramente papà Daniele e nonno Bruno verranno a seguirmi come lo scorso anno. Mi farà piacere», prosegue il centrocampista. Manuel è nato ad Anzio, ma è sardo d’adozione. Si è trasferito da piccolo in Sardegna al seguito della famiglia. È cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla Primavera. È arrivato a Monastir nella scorsa stagione dopo un anno nell’Under 20 dell’Udinese: «È una tappa importante della mia carriera. Voglio continuare a dimostrare il mio valore e divertirmi in campo, come mi suggerisce anche sempre mio padre», prosegue Conti.

Lo score

Nell’ultimo campionato ha collezionato ventidue presenze, con una rete e due assist all’attivo. Il suo ruolo naturale è quello di mediano, ma si può adattare anche da mezzala: «Ho avuto la fortuna di aver trovato un gruppo che mi ha sempre aiutato, soprattutto all’inizio della scorsa stagione che per me era il primo anno nel calcio dei grandi». Nella stagione in corso ha giocato titolare in tutte le partite tra campionato e coppa: «C’è sempre qualcosa da migliorare e il mio obiettivo è proseguire in questo senso, ascoltando anche ciò che mi dicono il mister e lo staff. Rispetto allo scorso anno mi piacerebbe anche segnare più gol e servire più assist per i miei compagni».

Gli obiettivi

I biancoblù hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi e dopo due giornate si trovano a punteggio pieno in vetta alla classifica: «La partenza è stata ottima, siamo un grande gruppo che lavora e si allena sempre al massimo. Questo si vede anche quando giochiamo e i risultati lo certificano. Abbiamo ancora tanto da fare, è un girone tosto ma dove si può giocare a calcio». I successi arrivati contro Cos e Atletico Lodigiani regalano fiducia in vista del futuro, con i nuovi acquisti che si stanno integrando al meglio. A centrocampo sono arrivati Loru, Mameli, Piredda, Ragni e Belli: «Chi è arrivato sta mettendo in campo tanta qualità e voglia. Tutti i nuovi mi hanno colpito, sono arrivati con un atteggiamento positivo e hanno sempre il sorriso. Questo ci aiuta molto durante le partite».

La sfida

Ad Anzio i biancoblù sfideranno la squadra guidata dal tecnico Mario Guida che domenica ha perso di misura in casa contro la Cos. Finora i laziali hanno racimolato un solo punto in campionato, pareggiando 0-0 nel primo turno fuori casa contro l’Aranova: «In campo cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto contro tutti i nostri avversari. Sfideremo una squadra molto competitiva e che avrà sicuramente voglia di riscattare l’ultima sconfitta», conclude Conti.

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