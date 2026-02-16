«Mio figlio può essere ancora salvato» 

Napoli. Per decidere se il bambino da due mesi in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato possa essere sottoposto o meno all'impianto di un nuovo organo l'ospedale Monaldi chiama a consulto esperti di tutta Italia. La valutazione degli specialisti interni era attesa per ieri, poi slittata a oggi e infine fissata a domani: ma la novità è l'annuncio, avvenuto in serata, del coinvolgimento di sanitari di primo piano da altre regioni. In attesa, il bimbo resta nella lista dei trapiantandi.

Coraggio

«Non mollo, non perdo la speranza», dice mamma Patrizia che anche ieri, come ogni giorno, è andata a trovare il suo «piccolo guerriero» ed a ricevere notizie dai medici. Notizie, pessime, sono quelle giunte domenica dal Bambin Gesù di Roma, interpellato per una consulenza. Secondo l'ospedale pediatrico capitolino il bimbo non può essere sottoposto a un secondo trapianto, a causa delle complicanze insorte dopo quasi due mesi di sopravvivenza con un macchinario per la respirazione e la circolazione extracorporee. Emorragia cerebrale, un'infezione non controllata e l'insufficienza renale, polmonare ed epatica sono i fattori che creano alto rischio di mortalità nel caso di un nuovo trapianto, anche a causa delle terapie immunosoppressive contro il rigetto. D'altro canto, a meno di un miracolo queste patologie nel tempo sono destinate a peggiorare e senza un cuore funzionante il destino del bimbo appare comunque segnato.

Indagini

In parallelo all'attesa angosciosa dei familiari va avanti l'inchiesta della procura di Napoli (coordinata dall'aggiunto Antonio Ricci, pm Giuseppe Tittaferrante), che finora ha iscritto nel registro degli indagati sei sanitari, tra medici e paramedici del Monaldi, con l'ipotesi di lesioni colpose: sotto i riflettori dei pm tutto ciò che è accaduto il 23 dicembre scorso, quando l'équipe dell'ospedale napoletano si recò a Bolzano per prelevare il cuore che nel pomeriggio fu impiantato al piccolo paziente rivelandosi subito non funzionante. Secondo la famiglia, l'organo fu “bruciato” durante il trasporto per l'uso di ghiaccio secco al posto di quello tradizionale, e prima dell'intervento nessuno si accorse dei danni al cuore. L'indagine è complessa, sia per i quasi due mesi trascorsi dall'evento sia perché coinvolge diversi soggetti, competenza e responsabilità. Verifiche sono in corso a Bolzano, dove il 23 dicembre venne eseguito un espianto multiorgano che coinvolse équipe ospedaliere di varie parti d'Italia, e naturalmente sull'operato dei medici del Monaldi.

Testimoni

Ieri la procura partenopea ha ascoltato, come persona informata dei fatti, quello che potrebbe rivelarsi un testimone chiave della vicenda: il cardiologo responsabile del follow-up post-trapianto. Il medico si è dimesso il 29 dicembre 2025, sei giorni dopo l'intervento fallito a causa delle cattive condizioni dell'organo. Intanto Francesco Petruzzi, uno dei due legali della famiglia, annuncia che anche se il parere del Monaldi sul nuovo trapianto fosse negativo «la volontà della madre è quella di andare avanti e chiedere un terzo parere. Attendiamo che l'ospedale ci trasmetta quanto prima tutte le relazioni dell'equipe interdisciplinare». Le condizioni del bimbo sono stazionarie nella loro estrema gravità: il lumicino della speranza per mamma Patrizia non si è spento, anche se ogni giorno che passa rischia di compromettere irrimediabilmente la situazione. In serata, all'esterno dell'ospedale, una fiaccolata di solidarietà dell'associazione dei familiari dei bimbi trapiantati. «Siamo vicini al bambino, alla sua famiglia e speriamo ancora che si possa trovare una soluzione per questo piccolo paziente», dice il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Quanto all'inchiesta «ci vuole prudenza, dobbiamo aspettare i risultati. Abbiamo fiducia nell a magistratura e nei carabinieri dei Nas. Gli ispettori del ministero faranno il loro dovere. Poi trarremo le conclusioni.

