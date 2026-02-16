VaiOnline
Milano.
17 febbraio 2026 alle 00:50

Biblioteca europea, Boeri e Zucchi a processo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Sarà un processo a chiarire la vicenda del concorso internazionale per la Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura in costruzione a Milano, nell’area di Porta Vittoria: un progetto da circa 131 milioni di euro destinato a ospitare 25 milioni di volumi. Il gup Fabrizio Filice ha disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica per Stefano Boeri e Cino Zucchi, presidente e componente della commissione aggiudicatrice.

Secondo la Procura, i due architetti non si sarebbero astenuti pur in presenza di presunti conflitti di interessi, accademici e professionali, con il team vincitore, che avrebbero favorito. Le accuse, a vario titolo, sono turbativa d’asta e false dichiarazioni. Un anno fa il gip aveva disposto per entrambi il divieto temporaneo di far parte di commissioni per concorsi pubblici.

A giudizio anche Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi, Pier Paolo Tamburelli e, per un capo di imputazione, Andrea Caputo. L’inchiesta, coordinata dai pm Giancarla Serafini, Paolo Filippini e Mauro Clerici e condotta dalla Guardia di finanza, ipotizza presunti accordi, documentati da chat, per orientare l’esito della gara bandita dal Comune nel luglio 2022.

Le difese respingono ogni addebito, sostenendo che il progetto vincitore fosse il migliore, valutato in forma anonima e senza favoritismi, e che le regole imponessero di dichiarare solo rapporti economici in corso. Il processo inizierà il 17 aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 