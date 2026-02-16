Meloni a Niscemi: 150 milioni di euro per le nuove case 

Blitz a sorpresa della premier Giorgia Meloni in Sicilia, a 18 giorni dalla precedente visita, per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry e un sopralluogo a Niscemi, interessata dalla frana del 25 gennaio. Con lei il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. In Comune la premier ha presieduto un briefing con il sindaco e il comitato operativo comunale, incontrando anche una delegazione di cittadini, che hanno ribadito la volontà di restare nel paese «ma in sicurezza».

Meloni ha annunciato uno stanziamento di 150 milioni di euro per Niscemi con un decreto che sarà approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri e che nominerà Ciciliano commissario straordinario. Le risorse, ha spiegato, saranno destinate a demolizioni, messa in sicurezza e acquisto di nuovi immobili.

Il decreto annunciato dalla premier conterrà anche fondi per i danni dell’alluvione in Sardegna, Calabria e Sicilia, con ammortizzatori sociali per lavoratori e agricoltori, sospensione dei tributi fino a ottobre e centinaia di milioni per infrastrutture, servizi e sostegni alle attività economiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA