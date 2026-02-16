Dopo il colpo, il volo in Spagna E sui social le foto con i soldi 

Angelo Saba, Fabio Melis e Daniele Loddo, accusati di essere gli autori materiali della rapina ai danni di Pier Paolo Orrù, due giorni dopo il colpo erano su un aereo diretto in Spagna, per una vacanza a Barcellona. E, secondo quando ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, non lo hanno tenuto nascosto, pubblicando sui loro social foto in strutture alberghiere costose ma anche un’immagine all’interno dei un’auto lussuosa con una busta piena di mazzi di banconote di grosso taglio.

Secondo le indagini della Squadra Mobile di Cagliari sarebbero stati loro tre, insieme a un minorenne, a derubare nella sua abitazione Orrù, portandogli via circa 60mila euro ma anche droga, fatto non denunciato dalla vittima. Gli inidizi arriverebbero dalle intercettazioni telefoniche, dai tabulati, da alcune testimonianze sul passaggio di un’auto simile a quella di uno degli indagati. La stessa Michela Galioto, intercettata dagli investigatori durante numerose telefonate e colloqui con il compagno e amiche, ha parlato della rapina, prendendone le distanze e di fatto riferendo chi fossero gli autori. Ma per gli inquirenti sarebbe proprio lei la mandante, vista l’ostilità mostrata più volte per Orrù e i troppi dettagli a sua conoscenza. Il fatto che abbia riferito ad amiche e conoscenti la sua estraneità, e anzi contrarietà, avrebbe una motivazione secondo gli investigatori: il colpo non sarebbe certamente piaciuto al suo compagno Vacca visti i rapporti con il socio Orrù.

E la coppia, sempre secondo quanto emerso dall’inchiesta, si vantava di aver a disposizione delle armi. Una pistola in particolare, nascosta nell’abitazione dei due. (m. v.)

