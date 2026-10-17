SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Violenze
18 ottobre 2026 alle 00:12

Milano, guerriglia davanti al Duomo 

La protesta per il caro vita degenera, bombe carta contro la polizia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Guerriglia a Milano, nel cuore della città. Con un bilancio molto pesante tra feriti, danni e devastazioni. Anche piazza Duomo è stata teatro di scontri tra le forze dell’ordine e un gruppo di facinorosi. Almeno quattro feriti tra gli agenti e 20 tra i manifestanti e oltre 50 giovani fermati. La metà di loro sono minorenni. La città a ferro e fuoco. Secondo la Polizia, tantissimi giovani sono arrivati auto-organizzandosi dalle periferie, dall'hinterland ma anche da altre province. Senza coordinamento e in piccoli gruppi. Hanno preso il sopravvento sulla manifestazione principale, promossa da Italia in piazza per protestare contro il carovita e il caro carburanti, devastando tutto quello che trovavano sulla loro strada e costringendo la polizia prima ad arretrare in attesa di rinforzi, per poi circondare piazza Duomo con una ventina tra 'cellulari' e jeep del reparto mobile.

Gli scontri

Scene da guerra. E ancora in serata un gruppo ha circondato una volante della polizia ma è stato bloccato e fermato. Doveva essere una protesta pacifica, ma si è trasformata in un incubo. Milano ridotta a un campo di battaglia con piazza Duomo assediata da centinaia di giovanissimi vestiti di nero che hanno costretto la polizia ad arretrare sotto il lancio di bombe carta, transenne e bottiglie, fino ad occupare il luogo simbolo del capoluogo lombardo.

Le altre città

Scontri anche a Torino, Bologna e Bergamo, anche qui sassaiole e petardi contro la polizia, anche qui giovanissimi incappucciati. Immediata la reazione del governo: «Manifestare è un diritto - ha detto la premier Giorgia Meloni - ma mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è. Rinnovo la mia richiesta alle opposizioni: non siano ambigue su questo. Ogni reticenza diventa giustificazione».

Sono intervenuti anche i vicepremier: «È inaccettabile - ha detto Tajani - che parte del centrosinistra soffi sul fuoco nel tentativo di compensare la propria assenza di idee e proposte». Per Matteo Salvini in piazza c'erano «centri sociali, maranza e marciume sinistro avariato. Ci sarà ancora chi li protegge e li difende?».

Il primo a parlare sul pronte opposto è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «Le ragioni della protesta erano comprensibili. Le violenze contro le forze dell'ordine e i gravi danni alla città sono ingiustificabili. La politica può decidere di strumentalizzare, alla ricerca di consenso elettorale. Oppure di affrontare con saggezza questo momento storico così difficile: spero sia questa la scelta».

Piazze ferite

A Torino il corteo, che doveva essere «apolitico e apartitico», è passato rapidamente sotto il controllo dei gruppi più violenti. Senza esito sono stati i tentativi degli organizzatori di frenare l’azione dei facinorosi. A Bologna gli scontri si sono concentrati nella zona della stazione, dove un gruppo di giovani incappucciati si è staccato dal corteo e ha iniziato a lanciare lanciare fumogeni, bottiglie di vetro, transenne e sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gli idranti e i lacrimogeni per disperderli. Al termine di una giornata di guerriglia, restano le immagini delle piazze ferite, delle vetrine distrutte, dei tavolini dei bar divelti, del falò in piazza Duomo. E la conta dei danni è ancora tutta da fare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Viaggiatori in cerca di esperienze «Sono loro ad allungare la stagione»

Curiosi, benestanti e disposti a spendere: i turisti del “non solo mare” 
Marco Noce
le proteste

Feriti e arresti, Francia nel caos

Incendi e saccheggi nel Paese a sei mesi dalle elezioni presidenziali 
L’emergenza

Sbarchi, l’ondata non si ferma

Ieri altri 103 migranti sono approdati nelle coste del Sulcis 
Ylenia Mascia Fabio Murru
La battaglia

Guspini, alt al parco agrivoltaico ad Arcuentu

I ministeri di Ambiente e Cultura: «Minacciati il paesaggio e numerosi siti archeologici» 
Giovanni G. Scanu
La polemica

Assicurazione auto, scontro tra enti per dividere i fondi

La Città Metropolitana: «Più soldi a noi» Medio Campidano e Sulcis infuriati 
Santina Ravì