«A Villasimius il migliore ottobre di sempre» 

Adesso c’è la certezza: è uno dei migliori ottobre di sempre a Villasimius, quanto a presenze turistiche. Meglio di quello già ottimo del 2025. «Quantificare l’incremento percentuale è difficile», spiega il sindaco Gianluca Dessì, che ha tenuto per sé la delega al Turismo. «Possiamo però già dire che alla fine sarà un mese estremamente positivo, soprattutto se il tempo tiene». Cinque per cento in più, forse. Una stagione in ogni caso sempre più lunga grazie ai collegamenti aerei e agli imprenditori turistici del paese che stanno tenendo la barra a dritta. «Stiamo già pensando al 2027», aggiunge il primo cittadino, «per capire se qualche struttura può anticipare l’apertura a fine marzo, in concomitanza con la ripresa dei collegamenti aerei. La stagione si è allungata, cercheremo di portarla a quasi otto mesi con tutti i servizi».

Numeri confermati da Sergio Ghiani, socio del Consorzio turistico e imprenditore del settore. «Meglio del 2025», spiega, «e se restano queste temperature chiuderemo davvero in bellezza. Ma è l’intera stagione che alla fine risulterà superiore a quella dello scorso anno». Ghiani suggerisce al Comune di incentivare le piccole strutture ricettive e i ristoranti a tenere aperto anche il prossimo mese: «Il 7 e 8 novembre abbiamo un’importante regata velica», sottolinea, «e servono almeno cinquanta camere per ospitare i partecipanti. Allungare la stagione almeno sino a metà novembre non deve restare un sogno, oggi si può fare».

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